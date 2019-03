1 400 personnes marchent à Metz pour la biodiversité derrière Victor, 14 ans

Metz, France

Il n'en finit plus de répondre à toutes les sollicitations : interviews, selfies avec ses nouveaux fans, organisation de la marche... A 14 ans, Victor Noël a atteint son objectif : réunir un grand nombre de personnes autour de lui pour une marche en faveur de la biodiversité. Ce dimanche à Metz, c'est lui qui était en tête de file, le micro à la main, et pas moins de 1 400 personnes derrière.

1 400 personnes défilent dans Metz pour la biodiversité, à l'appel de Victor Noël, 14 ans pic.twitter.com/wVo66idvyA — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) March 9, 2019

"Je suis content de voir que tous ces mois de préparation payent", se réjouit l'adolescent. Cette marche, c'était la sienne, et il est heureux du travail accompli. A l'image de Greta Thunberg, cette suédoise de 16 ans qui appelle la jeunesse à se mobiliser pour la planète, Victor a mené la marche messine. Pour son plus grand bonheur. "La biodiversité est en danger à cause de l'homme. Je me devais de marcher aujourd'hui", explique-t-il.

Tout le cortège a suivi Victor pendant les 2 heures de marche dans le centre de Metz. © Radio France - Arthur Blanc

Car Victor sait parler, et il a fait mouche auprès de nombreux marcheurs. "Il a la cote", confie Claude, 67 ans. "Je l'ai trouvé exceptionnel. Je trouve ça vraiment de voir un enfant de 14 ans organiser un rassemblement qui a réuni 1 400 personnes", confie Yann, collégien de 15 ans, admiratif de voir un jeune de son âge mener le cortège.

Victor à côté de Sandra, sa maman, pendant la manifestation. © Radio France - Arthur Blanc

Aux côtés de sa maman Sandra, Victor précédait pas moins de 80 associations environnementales. Parmi eux, Greenpeace dont le référent local Nicolas Dubois est subjugué. De mémoire de manifestation, il n'a jamais vu autant d'organisation marcher ensemble. "C'est super. Il faut que tout le monde s'inspire de la figure de Victor maintenant, de 7 à 77 ans." En attendant d'organiser une nouvelle manifestation, le Rombasien va continuer son combat sur Facebook.