Dans les Deux-Sèvres, ce week-end, les opposants et les soutiens du projet de création de 19 réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise avaient organisé, chacun de leur côté, deux mobilisations. Les "anti-bassines" ont organisé une "Marche des pigouilles", ces bâtons traditionnels du Marais Poitevin, au départ de Mauzé-sur-le-Mignon. Ils étaient 1.500, une mobilisation comparable au 11 novembre dernier. Les "pro-bassines", quant à eux, étaient environ 150 à leur "Apér'eau" organisé par la Coopérative de l'eau des Deux-Sèvres autour d'un bassin existant à Prahecq.

A Mauzé-sur-le-Mignon, les anti-bassines ont pu compter sur le soutien de la députée Delphine Batho, la réalisatrice Marie-Monique Robin, ou encore l'eurodéputé Yannick Jadot, pigouille à la main : "Les politiques publiques qui financent la destruction de l'environnement, ça suffit (...) la folie de ce projet de bassines, c'est de financer une fuite en avant, totalement aberrante, puisqu'on sait bien que ce ne sont pas des retenues, mais des captages de nappes phréatiques, tout cela au détriment du territoire. (...) Ce sont quelques irrigants qui prennent en otage tout le reste."

Yannick Jadot et sa "pigouille"

Pour Phil, membre du collectif Bassines non merci, ces bassines sont le symbole d'une agriculture à deux vitesses : "Les bassines ne sont pas faites pour les agriculteurs qui ont besoin d'être aidés. Au contraire, cela va permettre à celui qui a déjà la moitié du village de racheter les autres plus petits, qui vont "mourir de soif"."

Ils ont déjà la terre, toutes les subventions, et ils veulent l'eau en plus ?" - Phil, membre du collectif Bassines non merci