Indre, France

Que l'on ait un appartement avec balcon, une petite cour en ville ou plusieurs hectares de terrain... on peut tous choisir les bons gestes pour préserver les espèces végétales et animales berrichonnes. Voici 10 conseils tout simples de Sylvie Caux, salariée d'Indre Nature et auteur du livret !

1. Mettre des jardinières à sa fenêtre

Vous n'avez qu'un balcon en ville ? Pas de souci! Vous pouvez choisir de semer dans une jardinière des espèces végétales aromatiques ou mellifères. "Dans les parterres des villes, on trouve souvent les mêmes espèces avec de grosses fleurs mais c'est souvent au détriment des glandes à nectar. Remettre des espèces sauvages attractives pour les insectes permet de sauvegarder la biodiversité" explique Sylvie Caux.

2. Ne tondez pas à ras votre gazon !

C'est vrai, les jardins à la française exigent un entretien très carré et une coupe régulière... Mais un peu de relâchement ne fait pas de mal, loin de là. "C'est dans notre culture! On a tendance à entretenir parfois à l'extrême notre jardin. Laisser quelques mètres carrés non tondus, c'est favoriser des espèces que vous n'auriez pas sur les parties entretenues, et donc des insectes, des papillons, des oiseaux... Des fois, ne rien faire, c'est très bien !" A bon entendeur...

3. Ne pas ramasser les feuilles mortes

Dans le même esprit... inutile de souffler ou ratisser les feuilles à l'automne. En se décomposant, elles offrent un abri aux insectes et permettent à la terre de se régénérer.

4. Donner un coup de pouce aux oiseaux

C'est un terrible constat... il y a de moins en moins d'oiseaux dans nos jardins. Alors pour aider les rescapés à passer l'hiver, Sylvie conseille de leur mettre quelques graines de tournesol lorsque les grands froids sont là et que la saison n'est plus aux baies. On peut aussi mettre un peu de margarine ou un bout de gras. Et au printemps ou à l'été, un peu d'eau dans une coupelle.

5. Favoriser les espèces locales

_"_Ce sont les mieux adaptées au climat et au terrain. Cela veut donc dire que l'on n'aura pas à utiliser de pesticides ni d'apport chimique ! Pour préserver la biodiversité, commençons par ne pas la détruire !"

6. Récupérez l'eau de pluie

Le mieux étant de limiter les arrosages, mais lorsque cela est nécessaire, Indre Nature conseille de puiser dans les réserves que l'on s'est constituée tout au long de l'année via un récupérateur d'eau par exemple.

7. Ne pas traiter

De toute façon... dans les espaces publics, c'est interdit !

Et dès 2019, ce le sera aussi pour les particuliers.

8. Laisser des cachettes

Un tas de pierres au soleil, un bout de tôle noire abandonnée, un petit point d'eau, un peu de bois sec, un pot de fleur en terre renversé ou encore une caisse en bois... Ce sont autant de cachettes pour les reptiles, mollusques, campagnols, musaraignes ou encore hérissons...

9. S'équiper en nichoirs

Même idée que précédemment mais cette fois à destination des oiseaux. Le mieux étant de choisir des nichoirs de différentes tailles, en variant le diamètre de l'entrée et la hauteur à laquelle on les fixe. Laisser quelques trous en hauteur dans un mur peut aussi offrir un refuge aux oiseaux. Enfin, on peut s'équiper de nichoirs à chauve-souris...

10. Faire son compost

Si l'on a pas de composteur, on peut choisir de stocker dans un petit coin de son jardin ses déchets verts (branches, herbe, feuilles, épluchures, etc), en le remuant régulièrement pour favoriser la décomposition. On peut ensuite utiliser ce compost sur ses plantations...

Le livret "J'accueille la biodiversité chez moi" est en vente dans les librairies et jardineries du département de l'Indre au prix de 12 euros.