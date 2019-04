Dix mille mètres carrés de panneaux photovoltaïques pour l’hippodrome de L'Isle-sur-la-Sorgue

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

7500 m² d'ombrières photovoltaïques vont être installées sur le parking de cet hippodrome dont les toits des tribunes et des bâtiments annexes vont aussi être équipés de 3500 m² panneaux de production d'électricité. La production estimée de 2,9 gWh représente la consommation de 10% de la population de l'Isle sur la Sorgue. Ce poumon vert va devenir un lieu de production d'électricité durable.

La consommation annuelle de 1 150 personnes.

Un bail de 25 ans a été signé entre VALECO et la mairie qui porte déjà d'autres projets. La commune ne débourse rien et c'est la production électrique revendue à EDF qui finance le projet pour le maître d'oeuvre, l'entreprise montpellieraine VALECO qui investit un peu plus de 3 millions d'€euros dans ce projet. Une volonté de développement durable clairement affichée par la municipalité et c'est pour cela qu'un financement participatif avait été lancé en même temps que le projet. Il a permit de recueillir 10% du budget.