Indre-et-Loire, France

1200 personnes ont participé à la marche pour le climat ce samedi après-midi à Tours selon la police. Un succès pour les organisateurs, COP 21, Action Non Violente, Attac. Cette manifestation qui avait lieu dans 150 autres villes de France devait être une démonstration de force de la mobilisation citoyenne pour défendre la planète, mobilisation encore renforcée par la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. A Tours, devant la préfecture, aucun homme ou femme politique n'était présent, juste des associations de défense de l'environnement et 1200 personnes motivées par la lutte contre le réchauffement climatique et en colère contre l'inertie des politiques.

Le rassemblement prévu à 15H00 a eu un peu de mal à s'organiser. D'autant qu'au début il a été rejoint de manière imprévue par la manifestation pour la défense des jeunes migrants non accompagnés en Touraine. Vers 15H20, Pascal, du collectif "Les grands parents pour la défense du climat", a enfin pris la parole pour s'adresser aux 1200 personnes rassemblées devant la préfecture.

C'est un commencement, ce n'est pas un aboutissement, pour le climat il faut qu'on agisse dans la durée, genre marathon plutôt que 100 mètres -Pascal, association "Les grands parents pour le climat"

Des banderoles très explicites sur le combat citoyen © Radio France - Denis Guey

Dans la foule, Noémie et Lara, deux jeunes citoyennes engagées dans le service civique.

C'est vraiment important de passer à l'action et de ne pas se limiter à signer des pétitions. On voit qu'avec la démission de Hulot il ne faut pas compter sur le gouvernement, en tant que citoyen il n'y a que nous qui pouvons changer les choses -Noëmie et Lara

Un peu plus loin, Europe Ecoogie Les Verts est représentée par son porte-parole Christophe Dupin.: "Franchement on ne s'attendait pas à autant de monde, à une aussi forte mobilisation. Ce qu'il faut c'est aller défendre la planète au niveau local jusque dans les communes et les intercommunalités, pour remettre en cause de l'intérieur le modèle actuel qui nous amène droit dans le mur"

En fin d'après-midi, la manifestation a quitté la place de la préfecture pour emprunter le boulevard Heurteloup et la rue nationale. Est-ce que la démonstration de force citoyenne aura été suffisante? Alexiane exprime un doute: "Est-ce que çà suffira, je ne sais pas, il faudra en faire beaucoup plus, si tout le monde se rassemble dans la rue, je pense que çà finira par payer "