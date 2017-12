Nord-Pas-de-Calais Picardie, France

Après le passage de la tempête Ana et les nombreuses chutes de neige, 13.000 clients sont encore privés de courant ce mardi après-midi en Nord-Pas-de-Calais.

Enedis mobilise 650 agents sur le terrain, avec des renforts venus notamment de Picardie et de Champagne-Ardenne. Les équipes ont réussi depuis mardi matin à réalimenter une petite moitié des foyers qui étaient encore privés d'électricité. Le retour à la normale est attendu en soirée.

L'alerte orange à la neige et au verglas, est levée depuis 10h ce mardi. Et on circule de nouveau normalement après les gros bouchons de lundi. La nationale 42 reste tout de même interdite aux poids-lourds dans les deux sens entre Boulogne-sur-mer et St Omer.