130 bénévoles ont nettoyé les berges de la Loire à Saint-Just-Saint-Rambert

Saint-Just-Saint-Rambert, France

Le rendez-vous est fixé à 8h30 ce samedi matin sous le pont du Docteur-Jean-Alligier à Saint-Just-Saint-Rambert. Pour cette neuvième édition de cette opération organisée par les fédérations nationales de pêche et de chasse, 130 bénévoles répondent présent sur la commune ligérienne, soit deux fois plus que l'année dernière.

Une dizaine de membres de l'association ADPI sur le handicap dans la Loire se sont mobilisés et ont notamment sorti de l'eau un vélo ! © Radio France - Maxime Bacquié

Pendant plus de deux heures, parfois sous la pluie, ils vont ratisser les berges du fleuve pour ramasser tous les déchets qu'ils trouvent. Des canettes en aluminium ou en verre, des sacs en plastique sont les objets les plus retrouvés. Mais il y a aussi certains déchets plus insolites. Une tondeuse, un vélo, une bonbonne de gaz et même un sommier sont sortis de l'eau.

Plusieurs enfants ont aussi participé au ramassage. © Radio France - Maxime Bacquié

En tout, les bénévoles entassent six mètres cubes de déchets sous le pont de la commune, de quoi remplir une benne à ordure contre deux l'an dernier. Tous ces déchets sont ensuite récupérer par les équipes de la ville, qui les emmènent à la décharge. "C'est trop difficile à recycler. On trouve tellement de tout qu'on ne peut pas vraiment trier," explique l'élu en charge de l'environnement à la ville de Saint-Just-Saint-Rambert.