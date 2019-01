14 départements en vigilance orange, de nouvelles chutes de neiges prévues

14 départements du nord de la France et du sud-est sont en vigilance orange en raison de la neige, du verglas, du risque d'avalanches et de pluie-inondation.

Neige-verglas

Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l'Oise, les Yvelines, l'Eure et le Val d'Oise restent en vigilance orange.Selon Météo France, l’événement neigeux débutera ce jeudi soir vers 16h pour l'Eure, les Yvelines et le Val-d’Oise et à 19h pour l'Oise.

Avalanches

La Savoie, de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence sont en vigilance orange en raison du risque d'avalanches. Cette vigilance doit rester en vigueur au moins jusqu'à 15 heures vendredi. De la neige et des vents violents sont attendus sur ces cinq départements. En revanche la vigilance orange avalanche est levée pour les Pyrénées-Atlantique et les Hautes-Pyrénées.

Pluie-inondation

Enfin, la Corse-du-Sud est placée en vigilance orange pluie-inondation.

Nouvelles chutes de neige

De nouvelles chutes de neige sont à prévoir dès jeudi soir. Les premiers flocons sont attendus à partir de 16h sur les départements placés en vigilance orange. La perturbation sera active et circulera rapidement vers le nord dans la nuit, indique météo France. Les cumuls de neige fraîche devraient être de 3 à 5 cm, voire 8 cm par endroits sur une partie de la Normandie et des Hauts de France.

❄️ Neige ce soir & cette nuit sur les régions du nord : 3 à 6 cm de la Haute-Normandie aux Flandres. ➡️ https://t.co/psSOyzb1jApic.twitter.com/v8SBmD7eWv — Météo Express (@MeteoExpress) January 31, 2019

Risques d'avalanches dans les Alpes

Après les Pyrénées, plusieurs départements des Alpes - la Savoie, de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence - sont à leur tour placés en vigilance orange en raison du risque d'avalanches.

Le risque sera maximal - 5/5 - dès la seconde partie de la nuit prochaine sur les massifs du Sud des Alpes, de l'Isère, puis sur Maurienne et Bauges. Sur les massifs internes de Savoie, l'accumulation de neige progressive accroît aussi le risque d'avalanches, qui deviendra très fort à partir de vendredi mi-journée. Enfin, les massifs de Haute Savoie présentent aussi un risque fort de niveau 4.

De fortes pluies attendues en Corse

Un épisode de fortes de pluies débutera sur la Corse vendredi matin et se prolongera jusque dans la nuit de vendredi à samedi. Des cumuls de l'ordre de 80 à 120 mm, et 150 mm localement sont possibles. Facteur aggravant, un apport supplémentaire lié à la fonte de la neige en moyenne montagne est attendu.

Après la paralysie, reprise progressive du trafic sur l'A31 en Moselle

En Moselle, le trafic a repris sur l'A 31, paralysée ce matin. La neige est tombée en abondance dans la nuit de mercredi à jeudi, près de 20 centimètres par endroit, entraînant des difficultés de circulation très importantes ce jeudi. On a compté jusqu'à 24 kilomètres de bouchon sur l'A31 entre Metz et le Luxembourg. 100.000 frontaliers vont travailler au Luxembourg chaque matin.

Les réseaux de bus restent perturbés, alors qu'une nouvelle perturbation neigeuse est prévue ce jeudi soir. La circulation des trains reste également très perturbée.

La circulation et les transports toujours perturbés dans plusieurs régions

Dans les Hauts-de-France, la préfecture demande aux habitants de limiter les déplacements "au strict nécessaire" ce vendredi. La vitesse limite est abaissée de 20 km/h sur les autoroutes et routes nationales. Les poids lourds ont interdiction de circuler sur l’A1, l’A16, l’A26 et l’A23. Les transports scolaires et interurbains sont encore suspendus dans le Pas-de-Calais et la Somme. Ils reprennent en revanche dans l'Aisne, l'Oise et le Nord.

Dans le Grand Est, les camions de plus de 3,5 tonnes n'ont pas le droit de doubler ni de dépasser les 80 km/h sur les routes nationales et les autoroutes dans les Ardennes, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et le Bas-Rhin. La mesure s'applique à partir de 21 h ce jeudi et jusqu'à vendredi 6h du matin.

En Normandie, il n'y aura pas de transports scolaires en Seine-Maritime ce vendredi.

Près de 1.000 foyers encore privés d'électricité en Limousin

Dans le Limousin les chutes de neige ont provoqué des coupures d'électricité. Près de 1.000 foyers n'avaient pas de courant ce jeudi : 700 en Haute-Vienne, 250 en Corrèze (sur les hauteurs du département) et 150 en Creuse. Les conditions climatiques compliquent les réparations d'Enedis, le gestionnaire du réseau.