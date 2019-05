150 personnes marchent contre le glyphosate à Montpellier

Montpellier, France

"Les pesticides tuent, on n'en veut plus" ou encore "Monsanto, regarde ce que tu as fait, la biodiversité est en danger". Environ 150 personnes se sont rassemblées à Montpellier pour protester contre l'utilisation des pesticides. Une manifestation en lien avec la marche mondiale contre Monsanto-Bayer qui se déroule ce samedi.

"Il faut arrêter ce qui est dangereux pour la population"

Le cortège est parti des jardins du Peyrouaux alentours de 10h30, avant de descendre jusqu'à la place de la Comédie. "Dans l'Hérault on est très concernés puisque nos eaux de surfaces sont très polluées aux pesticides", dénonce Francine du Collectif des coquelicots. "Il y a une vraie inquiétude, les Français voudraient un étiquetage sur les aliments, ce n'est toujours pas fait. Il faut arrêter ce qui est dangereux pour la population".

Francine, membre du Collectif des coquelicots, dénonce l'utilisation des pesticides

Parmi les manifestants, trois "pisseurs de glyphosate" qui avaient porté plainte la veille au tribunal de grande instance de Montpellier, pour mise en danger d'autrui et atteintes à l'environnement.