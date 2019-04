VIDÉO - L'Office National des Forets des Alpes-Maritimes s'inquiète de la sécheresse

Alpes-Maritimes, France

La pluie enfin ce mercredi matin dans les Alpes-Maritimes ! Le problème c'est que cela fait près de deux mois qu'il n'a pas plu. La sécheresse touche notre département. Pas de record absolu selon météo France (le record date de 2009 avec 61 jours sans pluie) mais Manuel Fulschiron directeur de l'Office national des forets n'avait pas vu pareille situation depuis très longtemps.

"59 jours sans pluie donc une humidité de l'air totalement absente, une humidité du sol totalement absente" Manuel Fulschiron, directeur de l'Office national des forets

Une sécheresse très prégnante qui fait craindre à l'ONF 06 des incendies coriaces comme celui de Clans où plus de 140 hectares de végétation sont partis en fumée. "Avec le vent en plus, s'il y a un départ de feu à ce moment là c'est compliqué" explique le spécialiste. Autre phénomène qui inquiète le directeur de l'ONF, la répétition de ces épisodes de sécheresse, symptôme du réchauffement climatique et des changements.