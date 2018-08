Après la canicule, Météo France a placé 17 départements du Sud et du Centre en vigilance orange orages et pluie-inondation, ce mercredi.

L'épisode de canicule est terminé mais ce sont désormais les orages et les fortes pluies qui menacent une partie du Sud-Ouest, du Sud-Est et du Centre. Des Pyrénées-Atlantiques aux Bouches-du-Rhône en passant par l'Allier, Météo France a placé 17 départements en vigilance orange orages et pluie-inondation ce mercredi après-midi.

- © Météo France

Les départements concernés sont les suivants : Allier (03), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Gard (30), Gironde (33), Landes (40), Haute-Loire (43), Lot-et-Garonne (47), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Vaucluse (84), Haute-Vienne (87), Ardèche (07) et Drôme (26).

Jusqu'à 60 à 80 mm de pluie et des rafales à 80km/h

L'alerte est valable à partir de 21h. Les orages devraient d'abord toucher les départements pyrénéens puis l'ensemble de la région au cours de la nuit. Il s'étendront ensuite jusqu'au Limousin. Ces orages s'accompagneront de précipitations importantes, pouvant atteindre 30 à 50 mm en peu de temps et jusqu'à 60 à 80 mm sur le Pays Basque et le littoral landais notamment. Météo France prévoit aussi des chutes de grêle et des rafales de 80 km/h.

Mardi soir déjà, des orages parfois violents ont frappé plusieurs régions et interrompu le trafic ferroviaire en Normandie. 1.500 voyageurs ont été bloqués dans des gares durant plusieurs heures. Dans les Hauts-de-France, le trafic ferroviaire a également été perturbé mardi soir entre Paris, Compiègne et Amiens via Creil avec des retards et des suppressions, en raisons de chutes d'arbres sur des câbles d'alimentation.

En Bourgogne, des incendies ont touché des maisons et des exploitations agricoles après des impacts de foudre, sans faire de victime. En Moselle, les pompiers sont intervenus à 131 reprises pour des inondations ou des chutes de branches et d'arbres. Dans la Meuse, dix personnes d'un camping à Saint-Mihiel ont été relogées après un épisode de grêle. A Nancy, la ville a fermé les parcs afin de vérifier l'état des arbres et pouvoir assurer le ramassage des branches.