2 minutes pour comprendre : A quoi sert la nouvelle maison 100% écolo de Châtellerault ?

Châtellerault, France

Grand Châtellerault vient de terminer un chantier de 11 mois, sur les bords de la Vienne. Une maison de 94 mètres carrés a été totalement rénovée avec des nouvelles techniques de construction durable. Ce bâtiment historique est situé dans Châtellerault et il était inhabité depuis plus de 3 ans. Cette maison de 3 chambres accueillera désormais des étudiants et des stagiaires étrangers.

Trois chambres pour des étudiants étrangers

Rénover de façon 100% écolo, ça veut dire que tous les matériaux utilisés respectent l'environnement. La plupart sont totalement naturels. "La liste est longue, sourit Jean-Philippe Debiais, du service développement durable du Grand-Châtellerault. De la paille dans les combles, du liège au sol, du chanvre au mur.... On a testé beaucoup d’isolants possibles". Au-delà de l'isolation, les peintures mais aussi le sol sont éco-responsables. Résultat, cette maison de 94 mètres carrés sur deux niveaux consomme très peu d'énergie. Environ 70 kilo Watt heure par mètre carré par an, soit cinq fois moins qu'avant les travaux.

Les matériaux utilisés pour la rénovation de la maison. © Radio France - Fanny Bouvard

Pour cette rénovation, l'addition totale s'élève à 245 000 euros. Grand Châtellerault a quand même reçu des aides pour financer notamment 80% des 70 000 euros de rénovation de l'isolation. Car l'agglomération a été déclarée "Territoire a énergie positive pour la croissance verte", explique Evelyne Azihari, la vice-présidente de Grand-Châtellerault. Un investissement qui semble être rentable à la revente. Elle était estimée à 40 0000 euros avant travaux. Elle l'est aujourd'hui à 210 000. "C'est 50 000 euros de plus que si le chantier avait été réalisé avec des matériaux classiques", explique Jean-Philippe Debiais.

Une maison modèle, pour les entrepreneurs et de futurs propriétaires

Cette maison devrait bientôt accueillir des étudiants étrangers de passages à Châtellerault. Mais elle sert d’ores et déjà d'exemple. Pour certains artisans du chatelleraudais qui ont reçu des formations sur le chantier et pour des particuliers qui voudraient se lancer dans l'écoconstruction. Grand Châtellerault veut leur prouver qu'ils peuvent racheter des maisons historiques du centre-ville, souvent délaissées, et en faire des modèles d'écologie.