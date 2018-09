Niort, France

Tri des déchets, véhicules de nettoyage électrique ou recyclage des eaux usées, le service propreté de Niort est à la pointe du développement durable. Car la ville est inscrite au label Ville Eco-propre et s'est déjà vue décerner trois étoiles. Et les 49 agents du service propreté ont du travail chaque jour explique Jean-Marc Caillaud, chef du service propreté : "on trouve dans les rues des mégots de cigarette, des déjections canines et aussi des dépôts sauvages".

Une quatrième étoile espérée en 2019

Alors pour obtenir les étoiles du label et rendre le nettoiement de la ville plus écologique, Niort met de nombreuses choses en place. Certains véhicules de nettoyage sont hybrides ou électriques par exemple. Les rues ont aussi été étudiées par les agents, pour définir celles devant être nettoyées chaque jour, chaque semaine ou chaque trimestre.

Et pour obtenir sa quatrième étoile, la ville de Niort va devoir intégrer les citoyens à sa démarche. Une chose qu'elle fait déjà un peu puisque des "randonnées collectes" où les participants ramassent les déchets qu'ils trouvent ont déjà été organisées.