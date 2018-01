La vigilance orange est maintenue ce vendredi matin pour les crues dans treize départements, ce à quoi s'ajoute sept départements en vigilance orange neige et et verglas. En région parisienne, le pic de crue de la Seine est attendu ce week-end.

Treize départements sur les bassins de la Seine, de la Saône et de leurs affluents sont encore en vigilance orange pour les crues ce vendredi matin : il s'agit de l'Eure, les Yvelines, le Val d'Oise, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, l'Yonne, la Marne, l'Aube, la Saône-et-Loire, et le Jura. Par ailleurs, sept départements sont en vigilance neige et verglas : le Cantal, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme, l'Aveyron, et l'Ardèche.

La carte des vigilances oranges en France © Visactu -

A Paris, le niveau de la Seine est observé avec inquiétude : on dépasse ce vendredi matin les 5 mètres 5, et ce n'est pas fini. Le pic est attendu ce week-end, autour de 6 mètres, un niveau légèrement inférieur à la crue de juin 2016.

#Crue de la #Seine Prévisions actualisées: La cote de la crue atteindra 6 mètres mais ne les dépassera pas — Préfecture de police (@prefpolice) January 26, 2018

France Bleu Paris est d'ailleurs en émission spéciale. Conséquence, dans la capitale, le tronçon central du RER C est fermé, la navigation est interdite et les musées sont sous surveillance.

Des cygnes qui remplacent les voitures sur les quais de #Montereau , en Seine et Marne. #Matinale Spéciale inondations sur France Bleu Paris pic.twitter.com/uWmISeiveE — France Bleu Paris (@francebleuParis) January 26, 2018

Décrues amorcées pour le Rhône, le Rhin et le Doubs

En région parisienne, 400 habitants ont été évacués. 1.000 foyers sont privés d'électricité. Dans le département de l'Yonne, les autorités s'attendent à des débordements encore plus importants. La Saône, aussi, continue de monter. En revanche, les décrues sont amorcées pour le Rhône, le Rhin et le Doubs.