200 foyers privés d'électricité dans l'est de la Corrèze

Les orages qui s'abattent sur la Haute-Vienne et la Corrèze ont fait quelques dégâts. Un arbre est tombé sur une ligne à haute tension près d'Ussel.

Les habitants de la commune d'Aix, près d'Ussel, étaient privés d'électricité ce dimanche après-midi. Environ 200 foyers. Un arbre est tombé sur une ligne haute-tension, heureusement sans faire de blessé.

Enedis précise que les "orages sont très localisés et se déplacent très vite". Les dégâts devraient être mineurs. Les équipes sont sur le terrain pour éviter notamment les coupures de courant, ou les rétablir au plus vite. Ce dimanche soir, la Haute-Vienne et la Corrèze sont toujours en vigilance orange.