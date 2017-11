200 foyers toujours privés d'électricité en Creuse

Plusieurs communes creusoises ont été privées de courant dimanche. Des arbres sont tombés sur des lignes électriques plongeant dans le noir prés de mille foyers. Le courant devrait être rétabli d'ici la fin de cette journee.

Près de mille foyers ont été privés d'électricité hier en fin d'après-midi en Creuse. Sous les bourrasques de vent, des arbres sont tombés sur des lignes électriques. Les communes de La villeneuve, Saint-Oradoux-près-Crocq, Basville et Saint-Bard ont été plongées dans le noir vers 17h30, 18h. 450 foyers n'avaient plus de courant. Dès hier soir, les agents d'Enédis sont intervenus, mais 180 foyers ont passé la nuit sans lumière et sans chauffage.

Des coupures également sur le plateau

Même effet, même conséquence ! Des arbres ont également endommagés des lignes électriques sur du côté de Moutier-Rozeille, Sainte-Feyre-la-Montagne, Saint-Quentin-la-Chabanne et Saint-Frion. Sur ce secteur, 482 foyers ont été privés d'électricité hier en fin de journée. Et ce lundi matin encore, le courant n'était pas rétabli pour 16 foyers sur Saint-Frion.

Retour à la normale d'ici la fin de la journée

Depuis hier soir, les réparations sont en cours. Plusieurs équipes sont mobilisées pour réparer les lignes et changer les poteaux électriques endommagés. Des groupes électrogènes sont en cours d'acheminement. Et le courant devrait être rétabli pour tous d'ici la fin de cette journée.