2.000 personnes marchent pour le climat à Strasbourg

Des militants anti-GCO, des écologistes, des familles et même des "gilets jaunes". 2.000 personnes ont sillonné le centre-ville de Strasbourg dimanche et demandé aux dirigeants de la planète de réagir pour inverser la vapeur du réchauffement climatique.

Abdel et Géraldine sont de toutes manifestations de "gilets jaunes" à Strasbourg, samedi ils ont participé à l'acte XI et le lendemain, ce dimanche, ils étaient en tête de la marche pour le climat. "Il y a le climat social mais il y a aussi le climat, l'environnement, les arbres, la faune, la flore, on doit respecter la vie" explique Abdel.

Dans le cortège © Radio France - Olivier Vogel

Fabienne est très pessimiste pour l'avenir de ses enfants, elle ne peut plus regarder la forêt, la montagne et la mer sans imaginer la pollution. "Tout va très vite, on a l'impression que tout s'emballe et que personne ne fait rien pour que ça s'arrête, c'est inquiétant".

Une militante anti-GCO armée d'une bombe de goudron liquide © Radio France - Olivier Vogel

Un défenseur de la cause animale © Radio France - Olivier Vogel

Pour Sylvie c'est aux citoyens de prendre les choses en main pour faire bouger les choses. "On va droit dans le mur, faut se bouger, si les politiques et les lobbyistes ne font rien, faut que ça vienne du peuple, on peut pas assister à ça sans bouger".