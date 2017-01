2016, une année météo ultra-contrastée en Limousin

L'année 2016 s'est déroulée en deux temps, selon Météo-France Limoges-Bellegarde : Il a beaucoup plu jusqu'en juin, et très peu ensuite. La météorologue Françoise Marguerat était l'invitée de France Bleu Limousin à 8h20 ce mardi.

L'année écoulée a été extrêmement constrastée du point de vue de Météo-France en Limousin. Avec une 1ère partie très perturbée, maussade dans son ensemble, et une 2ème partie très ensoleillée. Françoise Marguerat, météorologue à la station de Limoges-Bellegarde, était l'invitée de France Bleu Limousin ce mardi à 8h20 pour détailler ce bilan météo.

Comment s'est déroulée l'année ?

La période janvier-février a été très pluvieuse, on avait quasiment plus de 2 fois la normale en cumul, et il a continué de pleuvoir jusque vers le 20 juin. Et puis on a changé de régime : on a eu une période très sèche de juin à septembre, avec quasiment pas de pluie. On a enchaîné avec un automne très peu arrosé, le mois de novembre seulement a été un peu plus pluvieux. Et on a terminé l'année avec un mois de décembre exceptionnellement sec : 10 à 15 mm de pluie alors qu'on devrait en avoir une centaine.

Il a fait chaud aussi, avec des épisodes caniculaires.

Nous avons connu deux périodes de fortes chaleurs, d'abord aux alentours du 18 juillet, puis fin août, sur une période plus longue, où l'on a souvent dépassé les 35°C. Il faut noter que c'est assez rare d'avoir des températures aussi élevées à cette époque de l'année. On a gardé du temps chaud jusqu'à la mi-septembre, et c'est aussi peu fréquent.

Quelles conséquences ça a pour l'agriculture notamment ?

Et bien nous avons des déficits en eau. Les recharges se font à partir de l'automne d'ordinaire. Maintenant il faut compter sur janvier-février-mars, pour avoir un printemps favorable, pour l'agriculture. Et pour l'instant, les prévisions ne sont pas favorables sur les jours à venir.