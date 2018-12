2018, année la plus chaude en Touraine

Avec une température moyenne de 13,5°C, 2018 restera comme l'année la plus chaude en Indre-et-Loire depuis 1965, c'est à dire depuis le début des relevés de températures chez nous en Touraine. La journée la plus chaude de l'année fut le 6 août avec 38,3°C enregistrés à Chinon.

Le record est battu. Et il est bien battu. Depuis que les relevés de températures existent chez nous en Touraine, depuis 1965, jamais une année n'avait été aussi chaude. Avec 13,5°C de moyenne sur l'année, 2018 est 1,6°C au-dessus de 2011, jusqu'ici l'année la plus chaude en Indre-et-Loire. Exceptés Février et Mars, tous les autres mois de l'année sont un à trois degrés supérieurs aux normales.

Avec 38,3°C relevé à Chinon, 37,1°C à Reignac-sur-Indre ou encore 35,2°C à Tours

Ensoleillement et pluviométrie dans la moyenne

Si 2018 restera comme l'année la plus chaude jamais enregistrée en Touraine, elle reste toutefois dans la moyenne concernant les précipitations. Avec un cumul de pluie de 700mm sur l'année. Les fortes pluies du printemps ayant compensé la sécheresse de cet été.

Sachez enfin que la Touraine a profité de 1800 heures d'ensoleillement. Là-aussi, on est dans la moyenne.