2018, année la plus chaude jamais enregistrée dans le Loiret!

Une année très chaude, bien ensoleillée et correctement arrosée : voila le bilan de l'année 2018 dans le Loiret pour Météo France. Depuis le début des relevés en 1945, jamais une année n'aura été aussi chaude. Des résultats qui suivent la logique du réchauffement climatique.

Loiret, France

2018, année de tous les records en termes de températures en France et dans le Loiret. Du moins depuis 1945 et les premiers relevés réalisés par Météo France. A Orléans, la température moyenne de l'année aura été de 12°7, soit 1°4 de plus que la moyenne. Hormis février, tous les mois de 2018 auront été au-dessus de la moyenne (+3°3 en janvier, +3° en avril, +2°9 en juillet, +2°1 en décembre).

"Nous sommes dans la logique d'un réchauffement climatique, analyse Pascal Miquel, de Météo France Bourges. Lorsque nous regardons les dix années les plus chaudes dans le Loiret, sept se situent après l'an 2000. Dans notre région, des froids exceptionnels se situent désormais autour des -10°. Ces valeurs étaient tout à fait habituelles dans les années 50 et 60 et pouvaient durer pendant plusieurs semaines."

Une autre donnée vient expliquer ce record pour 2018, celle du nombre de jours de chaleur (au-dessus des 25°). Alors que l'on tourne autour d'une cinquantaine lors d'une année habituelle, il y en a eu deux fois plus en 2018, autour d'une centaine.

Les données météo à retenir pour 2018