2018, une année chaude et ensoleillée dans l'Ouest

Météo France publie ce jeudi son bilan climatologique de l'année 2018, avec quelques jours d'avance. Et, comme on pouvait s'en douter, les douze derniers mois ont été chauds et ensoleillés dans l'Ouest de la France.

Des températures supérieures à la moyenne

Comme le précise Météo France dans son rapport, les températures moyennes sur cette année 2018 sont supérieures aux normales, environ + 0,7 degré. Le début d'année a été plutôt frais dans l'Ouest, notamment en février et en mars où l'on a grelotté : -6 à -9 degrés notamment le 28 février au matin.

L'année 2018 en quelques chiffres. - Météo France

Mais le printemps et l'été ont été chauds. Selon Météo France, on ne peut pas parler de canicule, mais le nombre de jours où l'on a connu des températures supérieures à 25 degrés est plus important qu'en 2003. Il s'agit même de l'année la plus chaude jamais observée depuis 1951 au Mans ou encore à Angers. D'avril à octobre, Météo France comptabilise 90 jours de chaleur à Angers, et 97 jours au Mans. Des records sont également battus à Rennes (76 jours).

Les mois de septembre et d'octobre, tout comme certains jours de novembre, nous ont offert des journées particulièrement douces en Bretagne et dans les Pays de la Loire.

Beaucoup de soleil !

Selon les mots de Météo France, 2018 a été marquée par "un ensoleillement remarquable, surtout en été et en automne", +20 % par rapport aux normales. Au 31 décembre, les 2.000 heures de soleil devraient être approchées à Rennes. Et le record de 2003 sera même battu à Saint-Brieuc et à Dinard.

C'est la ville de La Roche-sur-Yon qui a connu le plus grand nombre d'heures d'ensoleillement (2.126 heures) dans la région, suivie par Lorient (2.077 heures) et Nantes.

Un bilan pluviométrique équilibré voire excédentaire

L'année avait mal commencé dans l'Ouest de la France avec le passage de trois tempêtes : Carmen le 1er janvier, Eleanor le 3 janvier et Fionn le 16 janvier. La fin de l'hiver a été pluvieuse, avec quelques coups de froid. Fin février - début mars, des chutes de neige ont même été enregistrées.

Le 7 février, il est tombé une dizaine de centimètres dans le Maine-et-Loire, jusqu'à 25 centimètres sur l'extrême Est de la Sarthe. En Bretagne, on a aussi pu voir une couche de neige de 5 à 10 centimètres.

De fin mai à début juillet, nous avons connu de très violents orages. D'après Météo France, 565 communes ont demandé une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Il est tombé régulièrement plus de 80 mm de pluie par jour, jusqu'à 111 mm à Bonnétable dans la Sarthe. Ensuite, l'été et le mois de septembre ont été bien plus secs.

Finalement, les Pays de la Loire terminent l'année avec un taux de pluie excédentaire, + 20%. Dans tout l'Ouest de la France, c'est à Quimper que Météo France a enregistré le plus fort cumul de précipitations (1250 mm).