21,8 degrés en Sarthe ce mercredi : le précédent record datait de février 1960

Par Julie Le Duff, France Bleu Maine

Comme un peu partout en France, le temps de ce mercredi 27 février 2019 en Sarthe ressemblait plus à celui d'un mois de mai qu'à une fin d'hiver. Au plus chaud de la journée, il a fait 21,8 degrés, plus de dix degrés au-dessus de la moyenne observée habituellement en février.