21 degrés relevés à Montpellier ce mardi, c'est 6 degrés de plus que la moyenne saisonnière

Il a fait 21 degrés ce mardi après-midi à Montpellier, ça sent le printemps. Partout dans le département de l'Hérault les températures sont 6 à 7 degrés au dessus des normales de saison. Le record de 2012 n'a cependant pas été battu.

Ce mardi 21 février, et après une journée de lundi déjà particulièrement douce, le thermomètre a franchi dans certaines localités la barre des 20 degrés dans l'Hérault.

Météo France a relevé 21 degrés entre 14 et 15 heures à Montpellier (à l'aéroport comme en ville), autant à Marsillargues, et à peine moins, 20,3 degré à Prades-le-Lez, 20 degré à Béziers-ville.

Ces valeurs sont de 6 à 7 degrés au-dessus des normales de saison (période de 2° quinzaine de février).

Elles dépassent les valeurs les plus hautes observées l'an dernier en février de quasiment 1 degré, mais elles restent encore un peu loin du record pour un mois de février qui reste à 22,5 degré le 23 février 2012 à Montpellier-Fréjorgues.

Dans un certain nombre de communes de plaine du département, on connaît en ce début d'après-midi de mardi, des valeurs bien douces et agréables de 17 à 20 degrés aussi.

On peut encore signaler ce mardi dans les départements voisins des valeurs de 21 degrés à Nîmes, 20 degrés à Perpignan.

Mercredi les températures pourraient être un petit peu inférieures, avant une baisse relative plus nette jeudi et vendredi et se poursuivant jusqu'au weekend prochain.

Le weekend dernier déjà, les températures printanières avaient incité les Héraultais à se balader sur la plage.