22 plages hisseront le pavillon Bleu cet été en Normandie

Normandie, France

C'est un palmarès très attendu chaque année à la veille de l'été. La liste des plages et des ports de plaisance auxquels sont attribués le Pavillon Bleu en 2019 est publiée ce mercredi 22 mai. En Normandie 19 communes de la Manche, du Calvados et de Seine Maritime sont concernées pour 22 plages et 10 ports.

Les chiffres-clés en France :

395 plages labellisées sur 188 communes

107 ports de plaisance

13 nouvelles communes

8 nouveaux ports

La plage de Courseulles-sur-mer au palmarès du pavillon Bleu 2019 © Radio France - - Francis Gaugain -

En Normandie :

55% des sites labellisés sont situés dans le département de la Manche où Coudeville et Gouville perdent leur pavillon Bleu. La plage de Donville-les-Bains fait, en revanche, partie des nouvelles plage et commune labellisées en 2019.

Dans le Calvados, pas de changement. Les plages de Colleville-Montgomery; Courseulles (face à la piscine Ile de Plaisance) Honfleur (plage du Butin) et Pont-L'évêque (le lac) conservent leur pavillon Bleu.

En Seine Maritime : Saint Jouin-Bruneval ; Le Havre ; Fécamp et Dieppe conservent leur label.