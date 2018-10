Toulon, France

Trente-sept plages sont touchées par la pollution aux hydrocarbures dans le Var après la collision de deux navires au large de la Corse, le 7 octobre dernier. Dix communes sont concernées selon la préfecture.

Réouverture de la plage de l'Almanarre à Hyères

Il s'agit de Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Ramatuelle, La Croix-Valmer, Hyères sur les îles de Porquerolles et du Levant, Grimaud, Cogolin, Gassin, Bormes-les Mimosas et le Rayol-Canadel. A Hyères, la plage de l'Almanarre interdite d'accès après la découverte de traces ce week-end a été rouverte ce lundi.

Le nettoyage se poursuit

Depuis la collision, des boulettes ou des galettes d'hydrocarbures ont été retrouvées sur 37 plages où plus de 150 personnes ont été mobilisées ce week-end et ce lundi pour nettoyer, des personnels municipaux, du conseil départemental du Var mais aussi des bénévoles de l'association départementale des comités communaux feux de forêt et des réserves de sécurité civile du Var, sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile.

Interdiction de toucher les boulettes d'hydrocarbures

Les plages polluées sont strictement interdites au public. Il est demandé aux personnes trouvant des boulettes de ne pas les toucher ni tenter de les ramasser en raison de leur toxicité mais d'informer la mairie, les services de police ou de gendarmerie (17) ou les sapeurs-pompiers (18 ou 112)