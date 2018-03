Les avalanches ont déjà fait 29 victimes cet hiver dans les Alpes. Dominique Letang, directeur de l’Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (ANENA) rappelle les consignes pour éviter que ce chiffre n’augmente d’ici la fin de saison.

Grenoble, France

Dimanche, un skieur est mort dans une avalanche à Chamechaude, en Chartreuse. C’est la 29e victime cet hiver dans les Alpes. Pour Dominique Letang, directeur de l’ANENA (Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches) : « Ce chiffre n’est pas exceptionnel mais c’est inquiétant car la saison n’est pas finie. » Il l’assure « On a surement deux bons mois de ski devant nous. Avec un tel enneigement, on pourra aller skier jusqu’au mois de mai. » Il faudra donc rester vigilant.

Un manteau neigeux très instable

Le nombre de victimes d'avalanches s’explique essentiellement par l’instabilité du manteau neigeux cet hiver selon Dominique Letang : « Les fortes précipitations et l’alternance redoux/grand froid n’aident en rien à la stabilisation des couches de neige. » Cependant, le directeur de l’ANENA se félicite que dans plusieurs épisodes les victimes ont été sauvées grâce à une intervention rapide. Il certifie : « Un dégagement dans le quart d’heure suivant l’accident, c'est 90% de chance de survie.» L'Association organise des stages d'initiation au sauvetage en situation d'avalanche.

« Les gens ont vraiment pris conscience des dangers de la montagne enneigée et savent faire les gestes de premiers secours. »

Dimanche dernier, le décès n’a pu être empêché par l’air bag anti-ensevelissement que portait la victime. Dominique Letang rappelle que l’utilisation de ce dispositif permet dans 98% des cas à la personne de rester en surface de l’avalanche. Mais évidemment ce n’est pas une assurance tous risques.

Les consignes de base à respecter en montagne

Dominique Letang réitère les consignes pour éviter que les victimes d’avalanches ne se multiplient. Il faut toujours consulter les bulletins météo et les conditions d’enneigement. Ensuite, on s’équipe de manière adéquate, le président de l’ANENA souligne qu’il est : « impératif, d’avoir un détecteur de victime d’avalanche et une pelle. En pensant à s’entraîner au préalable pour connaître son matériel. » Enfin, toujours se montrer à l’écoute des professionnels de la montagne.

Avant de quitter le studio, Dominique Letang, laisse un dernier conseil : « Respectez les distances entre skieurs. On n’évitera pas l’avalanche, malheureusement, mais on peut éviter qu’il y ait plusieurs emportés sur la même avalanche. »