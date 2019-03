3 000 personnes ont défilé dans les rues de Tours pour la marche du siècle

Tours, France

A Tours la marche du siècle a réuni environ 3 000 personnes, c'est autant que vendredi pour la manifestation des lycéens. Le cortège est parti de la gare pour rejoindre les marches de l'hôtel de ville, le tout dans une ambiance Brésilienne rythmée par une Batucada, un groupe de percussionnistes. Les manifestants ont ensuite défilé en centre ville, rue nationale, rue des halles, rue marceau pour rejoindre le bd béranger, la place Jean Jaurès et retour vers la gare par la rue de bordeaux. Dans le cortège il y a aussi bien des jeunes couples avec des poussettes que des retraités, des adolescents qui ont manifesté la veille et des parents venus avec leurs enfants. Dans le défilé on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et que les gilets jaunes toujours mobilisés le samedi ont rejoint ce mouvement pour le climat qui est aussi de la justice sociale.

une feuille grimée sur les visages avant le début du défilé © Radio France - Jean Lebret