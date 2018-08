Royan, France

La baignade est interdite sur les plages de la Grande Conche, de Foncillon et de Pontaillac à Royan jusqu'à vendredi 10 août à 11h.

La mairie a pris la décision de fermer les plages à titre préventif pour 24 heures suite aux fortes précipitations de la nuit de mercredi à jeudi 9 août. Ces pluies qui ont délavé les sols sont susceptibles d'avoir dégradé la qualité de l'eau.

La baignade et la pratique d'activité nautiques sont interdites dans l'attente des résultats des analyses réalisées ce jeudi, et pourraient être à nouveau autorisées vendredi 10 août 2018.

La baignade reste possible sur 2 plages à Royan

Les plages du Pigeonnier et du Chay ne sont pas concernées par cette interdiction. La baignade y reste possible.