30 °C dans leurs salons : des locataires d'une résidence senior de Poitiers réclament des volets

Des habitants âgés de la résidence intergénérationnelle René-Amand à Poitiers vivent avec plus de 30°C dans leurs appartements. Les fenêtres de leurs salons ne sont pas équipées de volets.

Alors que la canicule frappe le Poitou, des personnes âgées de Poitiers n'arrivent pas à faire baisser la température dans leurs logements : c'est le cas de plusieurs habitants de la résidence intergénérationnelle René-Amand, dans le quartier des Trois-Cités.

Ces locataires, la plupart d'appartements "seniors", relèvent des températures entre 28 et 30°C ce mardi vers 11h30, dans leurs salons. Ces pièces donnent toutes sur la façade Est de l'immeuble où le soleil tape sur les fenêtres jusqu'à 14h environ. Ces fenêtres et portes vitrées des balcons ne sont pas équipées de volets.

Face à ce climat étouffant dans leurs logements, des retraités composent avec les moyens du bord : Michelle, par exemple, a scotché des cartons sur les vitres, et ferme tous les rideaux.

Michelle a fixé des cartons sur les vitres pour atténuer la chaleur. © Radio France - MC Fournier

En sous-vêtements toute la journée

D'autres, comme Renée, restent en petites tenues : "Là je suis habillée parce que vous êtes là, mais sinon je suis en sous-vêtements chez moi!" lâche cette femme de 74 ans. Deux étages plus haut, Lucienne a enfilé une petite robe et son mari René est en T-shirt "marcel". A 84 ans et 88 ans, ils sont malades tous les deux et ne peuvent pas quitter leur appartement.

Au 6e étage, Micheline et Pierre ont branché un ventilateur. "Mais c'est bruyant et ça sèche la gorge" confie Micheline, 79 ans. "Et puis ça souffle quand dans la même direction, il faut être juste à côté". Elle nous montre son thermomètre : 30 degrés à l'intérieur.

Le bailleur social va tester différentes solutions

Le bailleur social Ekidom va tester une première solution : des films solaires seront installés sur deux appartements, pour une semaine de tests à partir de la semaine prochaine. S'ils sont efficaces, le système sera déployé sur les 60 logements exposés à l'Est, courant juillet.

Nous allons testé des films solaires dès la semaine prochaine" Anthony Potreau, responsable du service réhabilitation et maintenance chez Ekidom

Dans le même temps, Ekidom étudie des solutions plus durables, notamment l'installation de stores à l'intérieur des appartements, qui se ferait après l'été. La pose de volets roulants extérieurs est impossible, à cause de l'architecture du bâtiment.

Une trentaine de locataires de cette résidence se sont plaints de problèmes de chaleur auprès d'Ekidom, d'après Anthony Potreau.