30% des abeilles sont mortes l’hiver dernier en Mayenne, tuées par une bactérie et par un parasite notamment

Laval, France

De quoi meurent les abeilles en Mayenne ? Une étude répond désormais à cette question. Fin 2017, un dispositif a été mis en place dans deux régions pilotes, la région Pays-de-la-Loire et la Bretagne, un Observatoire des Mortalités et Affaiblissements des Abeilles.

Il s’agit d’un système de veille sanitaire avec un numéro De téléphone unique, accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, pour permettre aux apiculteurs de signaler tous les cas de mortalité massive et d'affaiblissement / diminution de leur nombre d'abeilles. Des vétérinaires spécialisés se déplacent pour faire des prélèvements et des analyses, pour comprendre les causes de la mort.

Près d’un tiers des abeilles n’ont pas survécu à l’hiver 2017-2018

Les premiers chiffres ont été dévoilés, et ils sont impressionnants : 30% des abeilles sont mortes l'hiver dernier en Mayenne. C'est un chiffre semblable à la moyenne nationale.

Les abeilles ont été victimes notamment de produits chimiques, mais aussi du Varroa, un parasite redoutable, un acarien venu d'Asie. Les ruches ont aussi été touchées par la loque americaine, une bacterie très contagieuse.

Une lutte collective nécessaire

On peut lutter contre le Varroa, il existe des traitements à réaliser l'été, mais le problème c'est que tous les apiculteurs ne le font pas, donc ce n'est pas assez efficace. Il faut une lutte collective. c’est également le cas pour lutter contre le frelon asiatique.

En France, dans les années 70 la mortalité hivernale des abeilles était estimée à 5%.

Le numéro pour les apiculteurs qui veulent signaler une mortalité suspecte ou un affaiblissement de la population d'abeilles est le 02 41 69 80 69. L'année prochaine, ce dispositif permettra de faire des comparaisons sur deux années, pour voir les évolutions, la progression ou non de la mortalité.