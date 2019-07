30 pompiers retournent combattre le feu à Saorge ce matin

Saorge, France

Un feu heureusement loin de toute zone habitée mais qui donne du fil à retordre aux pompiers azuréens. L'incendie de Saorge a ravagé trente hectares depuis vendredi soir. Les flammes évoluent dans une zone escarpée difficile d'accès, recouverte d'arbustes et d'herbes sèches.

30 pompiers retournent combattre les flammes ce mardi matin

Malgré les efforts des pompiers et les moyens engagés : un hélicoptère et un avion bombardier d'eau, celle nuit une dizaine de pompiers est restée pour surveiller et alerter en cas de reprise importante de l'incendie. Trente pompiers et quinze agents de Force 06 sont attendus à Saorge ce matin.

Les secours tentent de s'approcher au maximum avec les engins ou sont héliportés sur place. Mais la partie n'est pas gagnée, le feu est toujours actif sur la partie basse.