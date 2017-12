3000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort de la tempête Bruno ce mercredi 27 décembre en Normandie. Le vent a soufflé jusqu'à 128 km/h dans la Manche. Après le vent et la pluie, la neige pourrait faire son apparition la nuit prochaine.

Caen, France

C'est le plus gros coup de vent depuis le début de l'année 2017 à Caen . Météo-France a enregistré, ce mercredi 27 décembre, une rafale de 111 km/h à la station météo de Caen-Carpiquet. Mais c'est sur le littoral que la tempête Bruno a été la plus violente. Le vent a soufflé à 108 km/h à Port-en-Bessin, 109 km/h à Bernières, 120 km/h à Cherbourg et 128 km/h à Gouville-sur-Mer dans la Manche.

Coup de vente dans le centre-ville de Caen. Place Champlain ce mercredi © Radio France - - Ariane Niemczyk -

3000 foyers privés d'électricité

Il n'y a pas eu de dégâts majeurs mais de nombreux arbres et branches sont tombés au sol endommageant le réseau électrique à plusieurs endroits. Au plus fort de la tempête, 3000 foyers étaient privés d'électricité sur l'ensemble de la Normandie.

Le courant , sauf cas isolés, devrait être rétabli avant ce soir"indique Enedis.

Arbres arrachés et toitures endommagées

Dans le Calvados, 143 pompiers sont sortis pour des interventions essentiellement consacrées à la sécurisation de matériaux ou de toitures qui menaçaient de s'envoler. C'était le cas sur le bâtiment de la Chambre de Commerce de Port-en-Bessin. Même chose sur la toiture du CHU de Caen et au théâtre où le vent s'engouffrait dans une bâche. Aucun blessé n'est à déplorer . Il faut dire que des mesures de précaution avaient été prises. La ville de Caen avait indiqué en milieu de matinée que les parcs et jardins ainsi que la patinoire extérieure et la grande roue de Noël allaient être fermés au public pour toute cette journée de mercredi.

De nombreux arbres arrachés ce mercredi en Normandie © Radio France - - Francis Gaugain -

Risques de neige et verglas

En fin d'après midi, le calme était de retour. Avec la baisse annoncée des températures, le vent et la pluie pourraient laisser la place la nuit prochaine à la neige et au verglas. Météo-France a placé le département de la Manche en vigilance "jaune".