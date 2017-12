10.000 clients privés d'électricité tôt ce matin dans le Nord du Poitou à cause de la tempête Ana

Des rafales entre 90 et 110 km/h en Vienne et Deux-Sèvres classés en vigilance orange aux vents violents.Tôt ce matin des milliers de clients étaient privés de courant.

10 000 foyers sans électricité dans le Poitou

Le plus gros des coupures de courant ça se situe dans le Nord Vienne et Nord Deux-Sèvres : 4 000 foyers privés de courant dans la Vienne et 6 000 dans les Deux-Sèvres

Tout à commencé dès 6h du matin en cause quatre départs de ligne 20.000 volts: 400 clients privés de courant à st Genest d'Ambière, 800 à Scorbé-Clairvaux, 300 à Danger St Romain et Aux Ormes, Port de pile également. Dans le Mirebalais, on compte également des coupures de courants. En tout, entre Sorégies et Enedis ce sont près 4.000 clients qui sont dans le noir. Mais c'est moins que ce que craignaient les professionnels mais attention le phénomène météo va durer une partie de la matinée. Il faut savoir que les équipes de techniciens n'interviennent pas avec leur nacelle quand le vent souffle au delà de 80 km/h ce qui est le cas actuellement. Dans la Vienne les pompiers nous signalent des interventions dans les secteurs comme Coulombier, Lussac, Mirebeau, Trois Moutiers, Roiffé et Saint-Gervais...