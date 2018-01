4 ans après les inondations dans le Var, les habitants du Lavandou demandent des travaux pour éviter un drame

Par Chloé Gandolfo, France Bleu Gironde

Les 18 et 19 janvier 2014, deux personnes sont mortes et 1500 personnes ont été évacuées à cause des importantes inondations au Lavandou et à Bormes-les-Mimosas. 4 ans après, les habitants ont organisé une marche du souvenir. 80 personnes se sont mobilisées hier pour demander de nouveaux travaux.