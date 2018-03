Annecy, France

L'investissement sera confirmé ce mercredi soir lors du vote du budget du SIPAS, le syndicat intercommunal pour la protection et l'aménagement du Semnoz en Haute-Savoie.

4 canons à neige mobiles, une retenue collinaire de 5000 m3 pour un montant de 600 000 euros

Le SIPAS profite du plan neige de la région, de 6,25 millions d'euros pour 2018, 8 millions en 2017 pour aider les stations d'Auvergne Rhône-Alpes à s'équiper en enneigeurs, retenues collinaires et autres usines à neige.

Le réchauffement climatique est une évidence. Mais quant à impacter les altitudes entre 1200 et 3000, on a encore de beaux jours devant nous" Pierre Hérisson, vice-président du SIPAS.

Au Semnoz pour l'achat de 4 enneigeurs mobiles et le doublement de la retenue collinaire existante, la région alloue 180 000 euros, le département de Haute-Savoie 240 000 et le SIPAS 180 mille qui seront votés ce mercredi soir.

Les 4 canons assureront si besoin l'enneigement des 15% du domaine dédiés aux espaces pédagogiques alpin et nordique"- Gaby Bibollet , directeur de la station du Semnoz.

"L'idée c'est pas d'enneiger le Semnoz complet, mais les espaces débutants pour assurer l'activité des moniteurs" Gaby Bibollet, directeur de la station Copier

La capacité de la retenue collinaire existante va être doublée et portée à 5000 m3. Elle sera alimentée uniquement par l'eau de ruissellement collectée au pied des pistes , puis pompée pour être acheminée et stockée dans la retenue assure Pierre Hérisson. "Ce doublement de la retenue collinaire était nécessaire pour les 700 vaches et chèvres présentes l'été sur l'alpage" ajoute le vice-président du SIPAS.

Des arguments que réfute l'association de protection de la nature, la FRAPNA.

Les alpagistes ont bon dos. Nous craignons que ces aménagements entraînent une augmentation de la fréquentation et de l'activité au Semnoz" dénonce Annie Collinet.

Sur son site internet, la FRAPNA argumente son opposition à l'installation de ces canons à neige sur le Semnoz et réclame une concertation sur l'avenir du site. http://www\.frapna\-haute\-savoie\.org/les\-dossiers\-piquants/avenir\-semnoz