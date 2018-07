Finistère, France

4 communes sur 8. C'est un début. Alors qu'à Morlaix, le mot d'ordre est "Morlaix aussi sec ", en coulisse, les dossiers administratifs continuent d'être instruits. En tout, après les inondations du 3 juin dernier, 8 communes du secteur de Morlaix avaient été particulièrement touchées. Avec parfois de gros dégâts. Des coulées de boue et même des glissements de terrain. La préfecture du Finistère, dans un communiqué, vient d'officialiser ce matin les premières communes concernées par l'état de catastrophe naturelle.

10 jours pour se déclarer aux assurances

Après l'instruction de leurs dossiers par une commission interministérielle, les 4 villes suivantes : Locquénolé, Morlaix, Pleyber-Christ et Sainte-Sève pourront donc officiellement bénéficier de ce classement. A présent, les personnes sinistrées ont 10 jours pour se rapprocher de leur assurance, pour clarifier leur situation. A noter : Querrien, en sud-Finistère fait aussi l'objet de ce classement.

Morlaix aussi sec. © Radio France - Valérie Le Nigen

Et pour les 4 autres communes ?

Pour les 4 autres communes concernées, à savoir : Plourin-les-Morlaix, Saint-Martin des champs, Taulé et Plougonven, une autre procédure traitera leurs demandes. Une autre réunion est prévue, mais pas encore programmée à ce jour.

Localement, des aides financières déjà versées

Rappelons aussi que sur place, et pour parer aux demandes les plus pressantes, la Chambre des métiers et de l’artisanat a mis en place une commission d’attribution d'aides financières spécifiques. 38 demandes ont déjà reçu une réponse favorable. Et chaque demandeur a reçu 1 500 €, soit un total de 57 000 € déjà versés.

Quant à la ligne SNCF Roscoff / Morlaix. Les travaux de sécurisation du site sont en cours d'achèvement. Mais aucune indication sur une possible reprise du trafic, on en est encore très loin.