40 éco-animateurs pour sensibiliser les Parisiens au tri des déchets

Tout au long de l'été, une quarantaine de jeunes éco-animateurs parcourent les parcs et les quais de la capitale. Objectif : rappeler les bonnes méthodes de tri des déchets et réduire leur nombre dans les lieux les plus fréquentés de Paris.

Vous les avez peut-être aperçus à l'occasion d'une balade au parc des Buttes Chaumont, les pieds dans le sable à Paris Plage ou alors que vous buviez un verre sur les quais. Depuis le début du mois de juillet, une quarantaine d'éco-animateurs arpentent les lieux les plus fréquentés de la capitale. Leur mission : sensibiliser les Parisiens et les nombreux touristes au tri des déchets.

"Les bouteilles en verre dans la poubelle blanche, les emballages dans la poubelle jaune et les déchets restants dans la poubelle verte !" : voilà un exemple de consignes que rappellent Naoual, Stéphane et leurs collègues. Et au delà des conseils pratiques apportés aux citoyens, les éco-animateurs offrent des goodies comme des cendriers de poche ou des fiches mnémotechniques.

Les éco-animateurs rappellent les bonnes méthodes de tri aux citoyens. - Didier Raux - Syctom

40 éco-animateurs aujourd'hui, 600 en 2025

A l'origine de cette initiative, le Syctom. Ce service public gère chaque année 2,3 millions de tonnes de déchets à Paris et dans plus de 80 communes voisines. "Les Parisiens produisent moins de déchets mais trient moins bien", reconnaît Sylvie Mariaud, chargée de mission au sein du Syctom. "Ils ne sont pas toujours bien informés et se posent de nombreuses petites questions au sujet du tri des déchets."

L'administration ambitionne d'augmenter considérablement le nombre d'éco-animateurs dans les années à venir : ils devraient être 300 en 2021, et 600 en 2025.

La brigade d'éco-animateurs sera présente dans les parcs et sur les quais de Paris jusqu'au 31 août prochain.