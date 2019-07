400 personnes au lac des Bouillouses pour courir avec Martin Fourcade

Pour les 20 ans de la préservation du site classé du lac des Bouillouses, le conseil départemental organisait une petite course avec le champion de biathlon. L'occasion de promouvoir le sport pour tous, dans l'un des plus beaux sites des Pyrénées-Orientales.

Les Angles, France

Courir avec Martin Fourcade dans l'un des plus beaux coins du département ? Ils étaient près de 400 à avoir répondu à l'invitation ce mercredi matin !

La course, organisée par le Conseil départemental à l'occasion du vingtième anniversaire de la préservation du site classé du lac des Bouillouses, se voulait accessible à tous. Le quintuple champion olympique était accompagné de deux joueurs de l'USAP, Alan Brazo et Pierre Reynaud, et de deux Dragons catalans (restés sur la ligne de départ car blessés).

Deux circuits étaient proposés, 2 et 4 km, en marchant ou en courant, pour que tous puissent participer. Sur la ligne de départ, il y avait notamment Madeleine, 96 ans. "J'accompagne mes petits-enfants", explique la doyenne de la course, amoureuse des Bouillouses, "Ma petite-fille et mon arrière-petit-fils veulent courir avec Martin Fourcade. Moi, je vais faire de la randonnée avec mon petit-fils".

Rester abordable malgré la médiatisation

À chacun son rythme : le circuit de 4 km est bouclé en quelques minutes par les plus aguerris, comme Olivier et sa famille de sportifs, tous fans de Martin Fourcade. Originaires de la Drôme, ils le suivent sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils ont appris l'événement. "Il n'y avait pas de fainéant ce matin pour se lever", sourit le père de famille. "Je ne pensais pas que j'allais pouvoir discuter comme ça avec lui, il est super sympa, très abordable !"

Et celui qui est le sportif français le plus médaillé d'or aux Jeux Olympiques, toutes disciplines confondues, a joué le jeu à fond : après avoir fait le parcours de 4 km à bonne vitesse avec les plus aguerris, il est reparti pour un tour pour être avec les moins rapides. "Je suis très heureux de pouvoir partager ça avec eux", explique-t-il après la course. "Il y avait des personnes de tous horizons, de tous les âges. Ça fait partie des valeurs du sport pour moi, de pouvoir partager des moments comme celui-là, dans un espace préservé comme ici. Il faut se faire du bien au corps et à la tête."

Très sollicité, chacun voulant une photo ou une dédicace, Martin Fourcade répond à chacun, visiblement avec plaisir : "Ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde qui me suit. Un enfant m'a demandé ce que ça faisait d'être une star... J'ai beaucoup souri, parce que je ne me considère pas comme une star, je voulais au contraire montrer qu'on peut être médiatisé et rester abordable."