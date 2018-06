C'est une victoire pour les associations France Nature Environnement et Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles qui avaient porté plainte. Selon elles, la société Oc'Via chargée de la construction de la LGV entre Nîmes et Montpellier est passée outre certaines autorisations qui lui avaient été accordées pour ce chantier. Dans certaines zones, à Aubord (Gard) notamment, les associations estiment qu'elle a porté atteinte à des lieux qui abritent des habitats d'espèces protégées, comme l'outarde canepetière et l'oedicnème criard.

"L'outarde canepetière est une espèce emblématique de cette zone. Une espèce protégée, menacée. La société s'est affranchie des règles environnementales."

LGV Nimes-Montpellier : le délibéré est tombé. Une 2nde fois, la société OC'VIA est déclarée coupable pour atteintes à l’Outarde, oiseau menacé d’extinction en France. Elle devra régler une addition de 42 000 euros.

Oc'Via est condamnée à 20.000 euros d'amende. La société devra également verser 10.000 euros à chacune des associations. Elle avait déjà été condamnée pour les mêmes raisons en 2016.

"On est satisfait que le tribunal correctionnel de Nîmes ait pris conscience de faits graves et impactant."

Les populations d'outardes canepetières ont diminué de 94% en 20 ans. On n'en trouve plus qu'en Languedoc-Roussillon et en Poitou-Charente.