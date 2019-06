44,6 degrés prévus dans le Gard vendredi !

Météo France prévoit pour les jours qui viennent une intensification de la hausse des températures. Le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 41 degrés jeudi dans le Gard et 44,6 degrés vendredi. Depuis ce mardi 16h le département est passé au niveau 2 vigilance météorologique canicule.

Gard, France

Les températures montent dans le Gard : 41 degrés sont prévus jeudi et il pourrait faire plus de 44 degrés vendredi, journée la plus chaude. Le niveau 2 de vigilance météorologique canicule est atteint (jaune). Quelque 65 départements, dont la Lozère, sont placés en orange.

Dans ces conditions, en lien avec le rectorat, le préfet du Gard annule toutes les sorties scolaires jeudi 27 et vendredi 28 Juin. Le SAMU social a d'ores et déjà intensifié les équipes chargées d’effectuer des maraudes dans les agglomérations.

Les maires sont invités à :

Porter une attention particulière aux personnes fragiles (personnes âgées, enfants des écoles, personnes sans domicile fixe).

Mobiliser des espaces publics rafraîchis d'accueil de jour et de nuit

Étendre les horaires d'ouverture des piscines

Anticiper un éventuel passage au niveau 3 (orange).

.