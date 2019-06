Canicule : 45 degrés à Carpentras vendredi, un record absolu va être battu

Département Vaucluse, France

Seul le thermomètre le prouvera ce vendredi mais Météo France est ferme : 45 degrés à Carpentras c'est historique. Il n'aura jamais fait aussi chaud en France depuis que les relevés météo existent. Ce n'est ni un record pour un mois de juin, ni un record de température pour notre région mais bel et bien un record absolu. Le record actuel s'établit actuellement à 44,1°C, relevés le 12 août 2003 à Conqueyrac dans le Gard.

L'axe Montpellier-Nîmes-Avignon-Carpentras le plus chaud de France vendredi

Visualisez l'axe "Montpellier-Nimes-Avignon-Carpentras" et vous avez là la ceinture la plus chaude du pays. On attend 42 à 44 degrés partout en plaine. Et vous n'aurez pas de répit non plus dans la nuit de jeudi à vendredi. 22 degrés si vous dormez à la campagne mais comptez jusqu'à 30 degrés si vous vivez à Avignon. C'est l'effet îlot urbain : le béton garde la chaleur en ville. Cerise sur le gâteau : un mistral brûlant va traverser l'ouest du Vaucluse demain après-midi.

Des températures "extraordinaires" en montagne

Les hauteurs ne sont pas épargnées. Il pourrait faire 30 degrés au sommet du Ventoux ce vendredi. On enregistrait déjà 26 degrés jeudi midi. Du jamais vu à 1 912 mètres d'altitude. Globalement, il ne fera pas en-dessous de 39 degrés vendredi à 700 mètres d'altitude, ce sera à Sault et Saint-Christol. D'après Météo France, il faudra attendre mardi pour que les températures puissent approcher des normales de saison, c'est à dire, une trentaine de degrés.