A 45 : les ONG écrivent au gouvernement

Après l'aval du Conseil d’État et avant un weekend anti A45 dans le Rhône, une dizaine d'ONG ont écrit un courrier à Edouard Philippe, Nicolas Hulot et Elizabeth Borne pour dénoncer un projet "climaticide".

Cette semaine le Conseil d’État a validé le décret de concession à Vinci pour le projet d'autoroute A45 entre Saint-Étienne et Lyon. En réaction, une dizaine de grandes organisations de défense de l'environnement et du climat (Agir pour l'Environnement, le Réseau Action Climat, la Confédération paysanne, Attac, France Nature Environnement, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, Alternatiba, ANV COP21, les Amis de la Terre et 350. org) ont demandé au Premier ministre Édouard Philippe et aux ministres de la Transition écologique et des Transports d'y renoncer. Ils leur demande de "ne pas signer le décret et d'écarter définitivement ce projet inutile et climaticide". Le coût de construction de ce tronçon de 47 km, déclaré d'utilité publique en 2008, est évalué à 1,2 milliard d'euros, financé pour un tiers par Vinci et deux tiers par l'État et les collectivités locales.

L'A45 sera dans l'actualité ce weekend : les opposants prévoient de manifester samedi et dimanche sur le tracé, à Saint-Maurice-sur-Dargoire dans le Rhône.