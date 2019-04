Journée de la Terre : quels gestes simples pouvez-vous adopter pour aider la planète ?

Et si vous discutiez du jour de la Terre en famille lors du déjeuner de Pâques ? Ce lundi 22 avril lui est dédié partout dans le monde et de nombreuses animations sont prévues en France. Et après ? Quelques habitudes sont à prendre pour la suite.

Un petit pas pour l'Homme, un grand pas pour l'humanité. Rien à voir avec l'astronomie, mais avec l'écologie. Et si vous changiez vos habitudes pour sauver la planète ? C'est la journée de la terre ce lundi 22 avril 2019, le principal événement écologique qui incite chaque année depuis 1990 les habitants du monde à passer à l'action. La campagne de cette édition 2019 propose de placer les générations futures au cœur de la question climatique. Elle propose de s'imaginer à la place des animaux sauvages menacés. A la maison, vous pouvez aussi, avec les plus jeunes, adopter des gestes simples qui, partagés de génération en génération, peuvent apporter beaucoup.

Adoptez une poule

Lundi de Pâques oblige, au lieu de la manger en chocolat, vous pouvez acheter une poule en chair et en plumes. C'est très écologique car elle picore vos restes et est capable d'avaler 150 kilos de déchets alimentaires par an. Sans oublier le nombre d'omelettes et autres oeufs brouillés que vous allez pouvoir déguster à la maison sans vous déplacer jusqu'au supermarché.

Quelques astuces

Vous n'avez pas de jardin ? Pas besoin de poule pour être écolo. Vous pouvez acheter vos fruits et vos légumes de saison, en circuit court. C'est meilleur, les tomates ont le goût de tomates. Et les producteurs français, le sourire.

Quand vous quittez une pièce, éteignez les lumières. Pour limiter votre consommation d'eau, n'hésitez pas à la couper au moment du rasage ou à préparer un évier d'eau chaude pour la vaisselle. Et pour le brossage de dents, vous pouvez vous imposer la limite d'un seul verre d'eau pour le rinçage.

Pour vous déplacer, privilégiez vos jambes, le vélo, la course, les transports en commun et le co-voiturage. Ce qui permet, en plus, de faire des rencontres.

Un peu plus original. Pour économiser une chasse d'eau, n'hésitez pas à faire pipi sous la douche. Promis, on ne dira rien.