Quatrième "Vélorution" pour Château'roule

L'association militante Château'roule organisait ce samedi 1er juin sa "vélorution, la quatrième du genre, en centre-ville. Objectif : défendre l'utilisation du vélo au quotidien et demander des aménagements en ville. Entre 150 et 200 cyclistes ont participé à cette "velorution"

Châteauroux, France

Profitant de la Fête du Vélo (événement national du 1er au 10 juin), l'association militante Château'roule organisait, pour la quatrième année, sa "Vélorution" : un cortège de vélos circulants dans les rues castelroussines. Objectif de l'opération : montrer les cyclistes du quotidien, et demander des aménagements à la ville pour pouvoir mieux circuler à vélo.

Environ 150 à 200 personnes se sont retrouvées à 10h30 sur l'esplanade d'Equinoxe avant d'enfourcher leur bicyclette et d'arpenter dans le calme les rues du centre-ville à 11 heures. Dans ce cortège festif : des jeunes, des moins jeunes et des familles qui ont avancé tranquillement au son des sonnettes et des klaxons pour enfin rejoindre le Parc Balsan pour un pique-nique à 12h30. L'après-midi, l'association proposait de faire réparer son vélo au local de leur association.

Après 1h30 à rouler dans les rues de @Chateauroux36 les qq 200 cyclistes de la 4ème #Vélorution sont arrivés au Parc Balsan pour un pique-nique. pic.twitter.com/FJxM5tWeiy — France Bleu Berry (@FB_Berry) June 1, 2019

Vélorution : pour une ville axée vers les mobilités douces

Prendre le vélo tous les jours, Mélanie le fait pour aller au travail. Mais, elle se heurte au problème de la circulation : "Souvent je vois des voitures qui serrent trop sur les pistes cyclables, ou quand il faut transporter des enfants à l'arrière, il n'y a pas assez de place..."

Marie Prudhomme renchérit, selon elle, si les castelroussins continuent de prendre leur voiture, c'est que prendre le vélo dans Châteauroux leur fait peur.

Pour Eric de Montjabeau, la ville doit revoir ses aménagements : "il faut des zones 30, des pistes cyclables sécurisées, tout pour que l'on prenne le moins possible la voiture, et que les habitants soient encouragés à prendre le vélo."