5.000 foyers privés d'électricité en Limousin au plus fort de la tempête Miguel

Limoges, France

La tempête Miguel poursuit sa course vers l'Est de la France. Cet après-midi, la Haute-Vienne et la Corrèze ont essuyé des rafales allant jusqu'à 90-100 km/h (88 km/h recensés à la station météo de Limoges-Bellegarde), notamment dans les secteurs d'Oradour-sur-Vayre et d'Espartignac.

Retour à la normale prévu dans la soirée

Le Limousin a compté jusqu'à 5.000 coupures d'électricité sur le réseau ENEDIS. En fin d'après-midi, il y avait toujours 2.500 abonnés sans courant. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans la soirée. Au total, l'opérateur évoque le chiffre de 65.000 coupures sur l'ensemble de la France après le passage de la tempête.

Prudence, si vous êtes au volant : il y a eu également pas mal de chutes d'arbres sur les routes, notamment sur la RN 145 entre Guéret Bellac. Les pompiers sont intervenus à une trentaine de reprises.