5.000 foyers privés de courant samedi soir en Haute-Vienne

Les orages ont fait peu de dégâts, mais privé de courant environ 5.000 foyers haut-viennois dans la soirée de samedi. La plupart ont été reconnectés au réseau assez vite, mais il en restait dimanche matin encore 1.500 à dépanner selon Enedis.

Les orages de la soirée de samedi ont privé environ 5.000 foyers de courant en Haute-Vienne. La plupart des pannes ont été réparées en quelques heures. Mais ce dimanche matin, alors que toutes les alertes sont levées, il restait encore 1.500 habitations à reconnecter au réseau, selon Enedis, l'entreprise chargée de la distribution de l'électricité.

En dehors de cela, peu de dégâts, juste des arbres tombés ici et là, notamment dans le secteur de Compreignac. Rien à signaler en Corrèze. Plus de dégâts en revanche en Creuse, avec des grêlons de la taille d'une pièce d'un à deux euros tombés dans l'est du département, le toit d'une tribune du stade Cher du Prat de Guéret envolé et des arbres tombés.