500 jeunes défilent à Quimper pour la deuxième marche pour le climat

Quimper, France

"Aux arbres citoyens", "Winter is not coming", "Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité" : les slogans ne manquent pas d'inventivité pour cette nouvelle grève pour le climat, un mouvement lancé à l'appel de la suédoise greta thunborg.

Moins de monde que le 15 mai

Mais à Quimper, le mouvement mobilise moins que la précédente manifestation : environ 500 jeunes, contre 1500 lors du défilé du 15 mai. "Il y a les troisièmes et les terminales qui sont en révision avant le brevet et le bac, avance Louis-Marie, en première au Likes et un des organisateurs de la marche. Mais même si on est seulement 500, c'est important de montrer que les jeunes se mobilisent".

Après une longue marche en ville, lla manifestation s'est terminée vers 16h place Saint-Corentin.

Reprise des manifestations à la rentrée ?

Mais à l'approche des vacances d'été la mobilisation risque de s'essoufler. "C'est pas grave, on se remobilisera en Septembre" promet Louis-Marie.