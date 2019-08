500 kilos de déchets sauvages sont jetés chaque jour sur la RN145 entre Montluçon-la Creuse et Bellac

Département Creuse, France

Un inventaire à la Prévert

Les patrouilleurs de la Dirco ramassent de tout sur et le long de la N145. Les classiques sont des déchets alimentaires comme les bouteilles d'eau (souvent remplies d'urine), les canettes, les paquets de cigarettes (vides) ou les emballages de type fast food . Ils trouvent également beaucoup de pneus entiers ou éclatés. Un pneu éclate en moyenne chaque jour sur les 135 kilomètres de ce tronçon et les débris doivent être ramassés sur une centaine de mètres. Plus étonnant et inquiétant, des bidons d'huiles ou des batteries sont également retrouvées.

En cette période de grande transhumance estivale, ils ne sont pas rares les vélos ou frigos qui tombent des remorques, voire les remorques elle-mêmes qui se désolidarisent en catimini. "Il nous est arrivé de recevoir un coup de fil de vacanciers, déclare Jonathan Courret le responsable de la Dirco, qui nous disent avoir perdu quelque part entre Clermont-Ferrand et Lacanau leur remorque et ils ajoutent: l'auriez-vous trouvée?" il est vrai que la Dirco conserve pendant quelques semaines des objets qui peuvent être réclamés. Dans le cas d'une remorque, avec la plaque minéralogique il est possible de porter plainte et de réclamer le paiement d"une amende. Chaque année, le transfert des déchets sauvages aux poubelles adéquates coûte la bagatelle de 50 000 euros à la Dirco.

Ramasser les déchets sauvages est dangereux

Corentin Desroses est le responsable des patrouilleurs de la Dirco pour la section de Guéret. Il estime que chaque ramassage met en jeu la vie de ses hommes et qu'il est simple de garder un paquet de cigarettes vide dans son habitacle et de le jeter dans une poubelle ou attendre le retour à la maison. A priori le paquet vide ne prend pas plus de place que lorsqu'il était plein!

Sur le sujet sensible des bouteilles d'urine jetées par la fenêtre des poids lourds, le phénomène est tel qu'un camion de ramassage a été spécialement dédié. Afin d'éviter les problèmes d'écoulement et de corrosion sur le véhicule, la benne de ce dernier a été équipée d'une plage hermétique en aluminum.