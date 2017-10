6 appellations du vignoble bordelais s'engagent à changer leurs pratiques pour préserver l'environnement

Les Graves, Saint-Emilion, l'Entre-deux-Mers, les Côtes-de-Bordeaux, Bordeaux et Bordeaux-Supérieur modifient leur cahier des charges. Pour obtenir l'une de ces appellations, il faudra respecter des contraintes environnementales. Moins d'herbicide et plus de transparence sur le traitement des sols.

Désormais, en plus de la maturité du raisin ou de la taille des vignes, pour obtenir les appellations Graves, Entre-deux-Mers, Saint-Emilion, Côtes-de-Bordeaux, Bordeaux et Bordeaux-Supérieur, il faudra désormais respecter des critères environnementaux.

Règle n°1 : interdiction d'utiliser des herbicides sur la totalité de l'exploitation viticole. Les viticulteurs concernés pourront toujours désherber, mais seulement une partie de leurs vignes. Entre 2/3 et 3/4 des sols ne devront jamais être désherbés. Par contre, aucune restriction prévue sur l'utilisation d'insecticides ou de fongicides.

Moins d'herbicides, plus de transparence

Autre nouveau critère : les viticulteurs candidats à l'une de ces appellations doivent faire un effort de transparence sur les pesticides qu'ils utilisent. Sur un document, ils devront dire à quelle fréquence ils traitent leurs vignes, avec le nombre de passages de pulvérisation et la dose utilisée.

Les viticulteurs devront mettre ces données à disposition de ceux qui en font la demande. Mais attention, ce document ne donnera aucune information sur la dangerosité des pesticides utilisés.

Les nouveaux critères environnementaux concernent 6 grandes appellations du vignoble bordelais qui représentent à elles seules 80% du vignoble bordelais selon le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Ces nouvelles règles ne seront pas effectives avant 1 an voire 1 an et demi, le temps d'être validée par l'INAO (l'Institut national de l'origine et de la qualité).