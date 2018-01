Le ministre de l’intérieur Gérard Collomb a signé ce lundi à Paris la lettre d’engagement d’acquisition de six nouveaux avions bombardiers d’eau. Il s’agit d’appareils de type DASH, une commande d’un montant de quatre cent millions d’euros pour ces gros porteurs fabriqués par la société CONAIR.

Le ministre de l'Intérieur, s’y était engagé le vingt-cinq juillet 2017, lors de sa visite en Corse après les incendies de Biguglia et d'Olmeta di Tuda.

Ces nouveaux appareils remplaceront les Trackers vieillissants, certains ayant atteint soixante ans d’activité, ils seront bientôt réformés.

Particularité de ces DASH, un réservoir bien plus grand, dix mille litres contre trois mille six cent sur les modèles actuels.

La France dispose actuellement de deux DASH 8 Q 400, de neuf Trackers et de onze Canadairs.

Les six nouveaux avions qui ont été commandés peuvent aussi embarquer jusqu’à soixante-six personnels.

Des DASH multifonctions qui pourront être mobilisés en cas de catastrophe pour des évacuations sanitaires.

Gérard Collomb a passé la commande de 6 Dash le premier est attendu en 2019. © Maxppp - Maxppp

"Nous attendions cette commande depuis longtemps"

Les pilotes de la sécurité civile sont les premiers satisfaits de cette annonce, les avions que nous utilisons sont anciens explique François Tauveron, le représentant du syndicat national de l’aéronautique à la base de Marignane. Nous volons en toute sécurité actuellement mais à terme certains de nos appareils ne pourront plus voler.

François Tauveron représentant du syndicat national de l’aéronautique à la base de Marignane. Copier

Ces nouveaux moyens seront adaptés à une saison feu ordinaire, même si les moyens restent toujours insuffisants précise le représentant des pilotes de la sécurité civile.

Le ministère de l’intérieur rappelle justement que : "la saison 2017 des feux de forêt s’est révélée être particulièrement exceptionnelle et la plus importante depuis 2003, à la fois précoce et tardive comme l’ont montré les très récents incendies en Corse.

Près de 19 000 hectares ont été dévastés par les flammes en France en 2017. L’activité de notre flotte a connu cette année une hausse de 120% en heures de vol (8 000 au total) et de 190% en termes de largages (10 000) par rapport à la moyenne décennale."

Un bilan qui ne tient pas compte des premiers feux de l’année 2018 qui ont parcouru près de 2000 hectares sur les communes de Cervioni, Chiatra et Sant Andria di u Cutone.